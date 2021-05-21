Київський апеляційний суд почав розгляд клопотань про зміну запобіжного заходу підозрюваному в державній зраді нардепу Віктору Медведчуку. Підозрюваний присутній на засіданні разом з адвокатами.

Минулого тижня Печерський райсуд Києва обрав Медведчуку цілодобовий домашній арешт до 9 липня із носінням електронного браслету. Сторона захисту вимагає скасувати це рішення і лишити Медведчука від будь-якого запобіжного заходу. Прокуратура вимагає утримання під вартою із заставою в 300 млн гривень.

Медведчук на суді заявив, що підтримує апеляційну скаргу своїх адвокатів і заперечує скаргу звинувачення. Крім того, підозрюваний у держзраді знову сказав, що виступає за захист російської мови і російськомовного населення та відновлення відносин з Росією.

Оновлено. Тим часом під будівлею суду відбулася штовханина між "групою підтримки Медведчука" та активістами Нацкорпусу.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Медведчуку та його колезі Тарасу Козаку інкримінують поки що три епізоди. Перший – замах на розкрадання українських природних ресурсів у Криму. Після окупації Криму Медведчук перереєстрував пов'язану із ним компанію "Нові проекти" як російську. Ця компанія мала дозвіл на видобуток корисних копалин з нафтогазової ділянки "Глибока", що розташована на півострові. Перереєстрація дозволяла сплачувати податки окупантам, а не Україні.

Другий і третій епізоди – сприяння створенню російської агентурної мережі та передача спецслужбі РФ секретної інформації про прихований підрозділ ЗСУ. Слідство вважає, що Медведчук "злив" дані про особовий склад і підготовку прихованого підрозділу ЗСУ Козаку, який перебував у Росії. Ймовірно, це було зроблено з метою передачі даних російським спецслужбам.

Нагадаємо, що 11 травня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозри нардепам Тарасу Козаку та Віктору Медведчуку. Їм інкримінують статті за державну зраду та замах на розграбування національних ресурсів (порушення норм та правил війни). Тим часом у будинку Медведчука і його офісах пройшли обшуки. За даними ЗМІ, охоронці нардепа не дали слідчим вручити йому підозру і запевняли, що його немає. Згодом Медведчук заявив, що його справді у той день не було – він з дружиною нібито перебував у сусідній області.

На брифінгу голова СБУ Іван Баканов заявляв, що нардеп Козак зараз перебуває у Росії, а Медведчук - в Україні. Медведчук переконує, що Козак у Білорусі "на лікуванні".