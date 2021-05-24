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Суд відправив під домашній арешт ексміністра Рудьковського, - ЗМІ

В Офісі генпрокурора не згодні з таким рішенням і оскаржуватимуть його в апеляційній інстанції.

Суд відправив під домашній арешт ексміністра Рудьковського, - ЗМІ
Фото: golos.ua

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту ексміністру транспорту та колишньому депутату Миколі Рудьковському, який підозрюється у викраденні колишнього керівника приватного акціонерного товариства "Нафтогазвидобування" Олега Семінського.

Про це повідомляють “Українські Новини” з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

"Печерський райсуд Києва обрав підозрюваному колишньому народному депутату запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Зазначається, що в Офісі генпрокурора не згодні з таким рішенням і оскаржуватимуть його в апеляційній інстанції.

Офіс наполягає на застосуванні до Рудьковського запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки він підозрюється в скоєнні насильницьких злочинів, зокрема, незаконному позбавленні волі людини і тортурах.

Олег Семінський наразі є депутатом Верховної Ради від фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, 25 лютого Служба безпеки України повідомила, що розкрито резонансне викрадення топменеджера Нафтогазвидобування Олега Семінського, що трапилося у 2012 році. Спецслужба не називає імені замовника, однак перелічені посади вказують на те, що це - Микола Рудьковський. Семінський звинувачував його у злочині зразу після викрадення.

У грудні 2019 року Московський суд засудив Рудьковського до двох років колонії загального режиму за "напад на посольство РФ у Києві".

Рудьковський був міністром транспорту і зв'язку часів президентства Віктора Ющенка, екснардеп VII скликання від Партії регіонів (2012-2014). Після розгону студентського мітингу 30 листопада 2013 року Рудьковський написав заяву про звільнення з Партії регіонів.

21 лютого 2014 року Рудьковський був ініціатором внесення на розгляд Верховної Ради України законопроєкту про імпічмент Януковичу. 23 червня 2014 року Рудьковського обрали новим головою Соціалістичної партії України.

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