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Конкурс на керівника САП планують завершити до кінця літа

З 24 травня починається фінальний етап співбесід.

Конкурс на керівника САП планують завершити до кінця літа
Фото: 5.ua

Конкурс на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, в рамках якого мають вибрати нового керівника САП, планується завершити до кінця літа.

Про це на брифінгу в понеділок, 24 травня, сказала голова комісії Катерина Коваль.

"Ми розпочинаємо третій етап, склали графік співбесід. Попередньо ми плануємо десь до кінця літа, я думаю", - сказала вона.

Нагадаємо, що 20 січня 2021 року в САП було оголошено конкурс на зайнятя вакантних посад заступника Генерального прокурора – керівника САП; заступника керівника САП та начальника одного з відділів.

Посада керівника САП вакантна з серпня 2020 року, коли звільнився прокурор Назар Холодницький.

Зараз обов'язки антикорупційного прокурора виконує Максим Грищук.

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