"Вора в законі" "Лашу Свана" заарештували без альтернативи застави

Його взяли під варту в залі суду.

Печерський районний суд Києва 21 травня ухвалив запобіжний захід стосовно "вора в законі" на прізвисько "Лаша Сван". Його арештовано на 60 діб без права внесення застави.

"Лашу Свана" взято під варту в залі суду, інформує пресслужба Національної поліції.

Йому інкримінують встановлення та поширення злочинного впливу у статусі "вора в законі" - ч. 3 ст. 255-1 Кримінального кодексу України.

20 травня правоохоронці повідомили про затримання двох найвпливовіших в Україні "злодіїв у законі". В "Умки" (справжнє ім'я - Сергій Олійник) і "Лаші Свана" (справжнє ім'я - Лаша Джачвліані) було знайдено більш ніж 3,2 млн доларів так званого общаку.

Крім грошей, поліцейські вилучили дорогі транспортні засоби, холодну та вогнепальну зброю з набоями, а також понад 60 одиниць коштовних ювелірних виробів.

Умка Дніпропетровський, "коронований" у 2014 році, та Лаша Сван, "вор в законі" з 1995 року, контролювали криміналітет одразу в кількох областях: Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій та частині Західного регіону.

Нагадаємо, кримінальна відповідальність за встановлення або поширення злочинного впливу особою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі "вора в законі", набула чинності в Україні з червня 2020 року, після ухвалення відповідних змін у законодавство.

14 травня РНБО ухвалила рішення про санкції проти 557 "злодіїв в законі" та 111 кримінальних авторитетів - іноземців.