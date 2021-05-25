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Ректор КНУ ім. Шевченка закликав позбавити Лукашенка звання почесного доктора

Диплом почесного доктора Лукашенко отримав у листопаді 2009-го.

Ректор КНУ ім. Шевченка закликав позбавити Лукашенка звання почесного доктора

Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров закликав позбавити Олександра Лукашенка звання почесного доктора.

На своїй сторінці у фейсбуці Бугров написав, що вражений і стурбований подіями, які відбуваються в Білорусі впродовж останніх місяців.

"Зокрема - нещодавнім розбійним нападом на літак, який в Європі вже охрестили «актом піратства з боку білоруської влади» на чолі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Вважаю, що Олександр Лукашенко не є гідним звання почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка, а його протизаконні дії суперечать цінностям нашого Університету!", - наголосив ректор КНУ.

Як повідомляли, вчена рада КНУ імені Тараса Шевченка ще торік у вересні мала розглянути питання позбавлення Лукашенка докторського ступеня. Диплом почесного доктора Лукашенко отримав 5 листопада 2009 року.

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