Травми та опіки отримала пасажирка, її госпіталізували.

Сьогодні в Києві на вулиці Теодора Драйзера перехожий кинув пляшку з підпаленою легкозаймистою рідиною у тролейбус. В результаті травми та опіки отримала жінка - пасажирка.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.

Наразі правоохоронці затримали ймовірного зловмисника.

Транспорт у вогні помітили патрульні та їхні колеги з Деснянського управління поліції, що перебували неподалік. Вони швидко затримали чоловіка, який тікав з місця події.

Попередньо, затриманий 27-річний чоловік підтвердив свою причетність до події, але пояснити свій вчинок не зміг.

У результаті події травми та опіки отримала пасажирка тролейбусу. Жінку доставили до лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Оновлено. Дії чоловіка кваліфіковано як замах на вбивство двох та більше людей та умисний підпал. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу, повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

"Численних жертв серед пасажирів вдалось уникнути завдяки професійним та швидким діям водія тролейбусу, який миттєво відчинив двері, надавши пасажирам можливість для евакуації та вжив заходів щодо пожежогасіння. Правопорушника затримали на місці. Ним виявився місцевий мешканець, 1993 року народження. Мотив злочину встановлюється", - написала вона у фейсбуці.

Фото: facebook.com/kyivpatrol

Фото: facebook.com/kyivpatrol

Нагадаємо, сьогодні профспілки транспортників провели під Київрадою мітинг і закликали депутатів підвищити ціни на проїзд до 25 гривень.