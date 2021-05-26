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Сергій Притула втретє став батьком

Дівчинку назвали Стефанією.

Сергій Притула втретє став батьком
Фото: mediananny.com

В родині українського шоумена та колишнього кандидата на посаду мера Києва Сергія Притули народилася третя дитина. Дівчинку назвали Стефанією.

Про це Сергій притула написав у Facebook.

“Чудовий день, щоб з‘явитися на світ, Стефаніє! Братик і сестричка дуже чекали тебе! А ми з матусею, дякуємо Богу за тебе! Ласкаво просимо у сім‘ю і в океан любові!” - написав Притула.

У Сергія Притули є син Дмитро від першого шлюбу. 

Влітку 2015 року Сергій одружився з Катериною Сопельник із Донецька. 27 липня 2017 року у подружжя народилась донька Соломія.

На виборах мера Києва Притула зайняв третє місце, за нього проголосували 56,9 тис. виборців (7,87%). Після програшу він заявив, що готуватиметься до виборів у Верховну Раду.

У лютому Притула також зазначив, що залишається в політиці, незважаючи на вихід з керівництва партії "Голос".

Нагадаємо, в грудні минулого року дочка лідерки партії “Батьківщина” Юлії Тимошенко Євгенія народила третю дитину.

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