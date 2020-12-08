Дочка Тимошенко народила третю дитину

У Євгенії Тимошенко та її чоловіка Артура Чечоткіна також є син та 4-річна донька.

Дочка лідерки партії “Батьківщина” Юлії Тимошенко Євгенія народила третю дитину.

Про це у Facebook повідомила секретарка фракції ВО "Батьківщина" у Київраді Тетяна Меліхова.

"Вітаю з поповненням прекрасну сім’ю! З народженням хлопчика! Євгенія Тимошенко народила сина - братика своїм двом діткам", - повідомила Меліхова.

У Євгенії Тимошенко та її чоловіка Артура Чечоткіна також є син, який народився в серпні минулого року, та 4-річна донька.

Нагадаємо, в травні цього року у глави Радикальної партії і колишнього народного депутата Олега Ляшка народився син. Раніше Ляшко опублікував фото своєї вагітної дружини - 49-річної Росіти Сайранен. У 2018 році після 20 років спільного життя вони зареєстрували офіційний шлюб. У подружжя є спільна дочка Владислава.