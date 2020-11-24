Тимошенко закликала місцеві громади до консолідації

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко виступила з ініціативою консолідації команд, які прийшли до влади на місцевому рівні. Про це вона заявила під час пресконференції в Києві. Окрім того, Тимошенко озвучила п’ять перших невідкладних кроків, які, на її думку, треба зробити, для розвитку держави.

Зокрема - зобов’язати владу передбачити у Держбюджеті на наступний рік створення Фінансового фонду протидії COVID-19. Також нардеп пропонує виписати невідкладні дії для президента, парламенту, уряду, місцевої влади, направлені на підтримку малих і середніх підприємців у період коронавірусу.

Разом з тим, лідер "Батьківщини" вважає за необхідне скасувати рішення влади, котрі суперечать нормальному розвитку освіти в Україні, а також закон про продаж сільськогосподарської землі як такий, що суперечить інтересам українців і стратегії розвитку фермерства в Україні.

Окрім того, на її думку, необхідно підготувати для влади вичерпний перелік дій, виконання якиї "мінімізує характерні для кожного конкретного регіону країни екологічні загрози".

«Це лише перший перелік невідкладних питань. Але я одразу хочу сказати, що він буде значно більшим, коли ми почнемо працювати, вивчимо всю ситуацію в громадах та будемо формувати ті пріоритетні завдання, які треба вирішувати. І, безумовно, наша команда демонструватиме лідерство у служінні своїм громадам, українцям та Україні», – запевнила Юлія Тимошенко.