Тимошенко закликала прийняти законопроєкт, що відтерміновує введення касових апаратів для ФОПів

За її словами, мале та середнє підприємництво – надія на розвиток вітчизняної економіки, які наразі потребують підтримки.

Партія «Батьківщина» наполягає на негайному розгляді законопроєктів, які скасовують необхідність введення касових апаратів, спеціальних нових фіскальних правил для малого та середнього бізнесу. Про це заявила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час брифінгу у Верховній Раді.

За її словами мале та середнє підприємництво – надія на розвиток вітчизняної економіки. Тому сьогодні потрібно зробити все можливе, аби в умовах пандемії малий та середній бізнес мав можливість працювати та надавати робочі місця.

«Це законопроєкт 4013, який відтерміновує введення касових апаратів, та законопроєкт «Батьківщини» 3853-2 щодо підтримки малих підприємців, який потрібно проголосувати у першому читанні. Завтра необхідно зробити все, щоб малі підприємці були захищені», – закликала Юлія Тимошенко.