Шмигаль пообіцяв "до семи інструментів" підтримки бізнесу під час карантину вихідного дня

"На сьогодні в нас є низка інструментів, які проявили себе навесні".

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів онлайн-нараду з міськими головами щодо варіантів підтримки бізнесу під час дії карантинних обмежень. У нараді також узяли участь міністр охорони здоров’я Максим Степанов, його заступник - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, а також українські епідеміологи та інфекціоністи.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Шмигаль зазначив, що уряд зараз шукає шляхи, які дадуть змогу пригальмувати процес зростання кількості інфікованих на COVID-19 - від адаптивного карантину до вдосконалення карантину "вихідного дня".

"Для нас це один із виходів, коли на вихідних люди перебувають удома і не створюють великий потік та скупчення. Великі заробітки галузей саме у суботу та неділю якраз є доведенням факту, що величезні потоки людей рухаються в галузь харчування та розваг", - зауважив прем’єр.

Він зазначив, що карантин "вихідного дня" дає змогу перерозподілити попит з вихідних на робочі дні, зменшивши потоки людей та перетин різних соціальних груп.

"На сьогодні в нас є низка інструментів, які проявили себе навесні. Також ми працюємо над розробленням нових програм. У нас на сьогодні є до семи інструментів, якими ми будемо вже цього тижня підтримувати галузі, які страждають найбільше", - підкреслив очільник Кабміну.

Шмигаль також зауважив, що уряд паралельно працює над збільшенням кількості ліжок, над постачанням кисню, щоб дати медикам більше інструментів лікувати хворих. Він наголосив, що "будь-які протиепідемічні заходи не дають миттєвого результату", а ефект карантину "вихідного дня" можна буде побачити "за 2-3 тижні".

За підсумками наради домовилися посилити взаємодію Уряду та органів місцевого самоврядування та проводити такі зустрічі регулярно.

Нагадаємо, минулого тижня Кабінет міністрів ухвалив рішення про введення карантину вихідного дня. Працювати можна продуктовим магазинам, аптекам, СТО. Ресторани і кафе можуть працювати тільки на доставку і на виніс, ТРЦ і непродуктові маркети мають бути зачинені з опівночі суботи до опівночі понеділка. Такі обмеження ввели щонайменше до кінця листопада.

Троє міністрів не підтримали рішення уряду. Проти ініціативи висловилися міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, голова МВС України Арсен Аваков та віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

У багатьох містах представники бізнесу влаштовують протести через цей карантин, а міська влада деяких міст виступила проти карантину вихідного дня - приміром, у Львові мер "скасував вихідні", у Дніпрі місцева комісія ТЕБ та НС не змогла зібрати кворум, тому рішення уряду не стали імплементувати. Суми просять Кабмін перенести "карантин вихідного дня" на понеділок і вівторок тощо.

Сьогодні, 16 листопада, у парламенті зареєстрували проєкт постанови про скасування карантину вихідного дня. Рада має намір запросити Шмигаля та весь склад Кабміну на засідання парламенту у вівторок, 17 листопада. Від міністрів очікують бачення виходу з карантину.

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