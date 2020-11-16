Верещук заявила, що Тищенко намагався провести від партії до Київради скомпроментованих людей

"Яких зусиль мені вартувало те, щоб не дати пройти до Київради людям, яких пропонував пан Тищенко і відкрити двері, наприклад, Ані Маляр, Жені Кулебі, Ксенії Сергієвій".

Кандидатка в мери Києва від "Слуги народу" Ірина Верещук розповіла, яким чином відбувався відбір до списків партії претендентів на місце в Київраді.

За її словами, кандидатури пропонувала вона, нардеп від "Слуги народу", керівник столичного осередку партії Микола Тищенко та глава партії Олександр Корнієнко. Також кандидатури подавали нардепи-мажоритарники від столичних округів. Про це вона розповіла в інтерв'ю LB.ua.

"Яких зусиль мені вартувало те, щоб не дати пройти до Київради людям, яких пропонував пан Тищенко і відкрити двері, наприклад, Ані Маляр, Жені Кулебі, Ксенії Сергієвій. Для нормальних людей, які готові працювати і вкладатися в роботу. На жаль, це не дуже спрацювало", – повідомила вона.

За словами Верещук, Микола Тищенко пропонував скомпроментованих людей, зокрема, так званого мінера Олександрівської лікарні, свого помічника Гончарова.

"Насправді там була купа прізвищ, за якими навіть не треба було робити окремих довідок, шукати компромату - все як на долоні... Перший список Тищенко приніс, ще коли готувався стати кандидатом в мери від «Слуги народу», до праймеріз. Сформував одноосібно, як голова київського осередку. Це викликало шалене обурення у наших мажоритарників. Шалений спротив буквально до саботажу. Мажоритарники були дуже корисні кампанії - вони знайомі з проблемами районів, з проблемами містян. Але фактично вони відмовилися мати справи з київським осередком і брати участь у кампанії, пасивно спостерігаючи, чим усе завершиться", – додала вона.

Верещук повідомила, що у неї власне кандидатур не було, але були параметри до кандидатів.

"Ці люди мають бути професійними, не мають бути помічниками, секретарями, пов’язаними з якимись корупційними оборудками у Києві. Це мали були люди незаангажовані, професійні і патріотичні. Я про це говорила президентові. Натомість була категорично проти договірняків, які, на жаль, мали місце у нашій силі", – заявила вона.

Також Верещук зазначила, що через підходи Тищенка до формування списків до Київради послала його на х...й і з тих пір з ним не розмовляє.

Нагадаємо, що Ірина Верещук за результатами виборів міського голови Києва посіла четверту сходинку. Уже в першому турі переміг Віталій Кличко, другу сходинку посів кандидат від ОПЗЖ Олександр Попов. На третьому місці – кандидат від "Голосу" Сергій Притула.

До Київради за результатами виборів депутатів проходять сім партій. Це ОПЗЖ (7,81%), "Європейська солідарність" (20,52%), "Єдність Омельченка" - 8,74%, "Голос" (5,97), "Слуга народу" (7,53), УДАР - 19,98%, "Батьківщина" (7,49%).