Чоловікові, який у Києві вдарив битою по голові водія, оголосили про підозру

Слідчі поліції Києва повідомили про підозру чоловікові, який влаштував дорожній конфлікт на вулиці Здолбунівській.

Про це інформує пресслужба столичної поліції.

"Подія сталася в Дарницькому районі столиці. Водій автомобіля "Фольксваген" зупинився перед водієм автомобіля "Форд", вийшов з авто і битою наніс удар по голові опонента, а також пошкодив його легковик. Потім зловмисник зник", - сказано в повідомленні.

Працівники поліції встановили особу правопорушника. Ним виявився 31-річний уродженець Херсонської області.

Правоохоронці готують клопотання до суду про обрання правопорушника запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

Чоловікові інкримінують ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Учора заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що поліція Києва розшукує громадянина Романюту Романа Олександровича 1978 року народження за підозрою у нападі на авто та побитті людей. Геращенко оприлюднив відео з реєстратора потерпілих, а також фото зловмисника.

25 травня потерпіла сторона у фейсбуці повідомила, що з нею сконтактувався Євген Манесенко. Чоловік визнав свою провину, попросив вибачення та компенсував матеріальні збитки.

За словами винуватця інциденту, він готовий відповідати згідно зі законодавством.

Водночас Роман Романюта у фейсбуці написав, що "плаває у променях слави" через події, учасником яких він не був.

Романюта уточнив, що з часу інциденту ніхто з поліції з ним не контактував. Чоловік порекомендував Геращенкові ретельніше вивчати відео, перш ніж обвинувачувати когось.

Чоловік також зазначив, що як вибачення для нього буде достатньо редагування допису, зокрема правильні дані щодо імені нападника.

"Якщо на відео не пан Романюта, а дуже схожа на нього особа, якій він дав у користування своє авто, то чим швидше він про це повідомить органи поліції, тим буде краще для встановлення істини по справі і притягнення винного до відповідальності", - додав після цього до свого допису Антон Геращенко.