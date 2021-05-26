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Снайпер поранив українського воїна біля Авдіївки

Окупанти вчора вісім разів порушили режим припинення вогню, сьогодні - вже двічі.

Снайпер поранив українського воїна біля Авдіївки
Фото: Макс Требухов

Станом на 7:00 середи, 26 травня, підтримувані Російською Федерацією збройні формування двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок пострілу снайпера поранено українського бійця, інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

Повідомляється, що поблизу Авдіївки противник відкривав вогонь зі снайперської зброї. Внаслідок ворожого вогню український захисник отримав поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.

"Стан здоров’я пораненого – задовільний", - запевняють у штабі.

Сьогодні ж біля Павлополя російські найманці вели вогонь у бік українських позицій зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Протягом минулої доби, 25 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.

Неподалік Новомихайлівки ворог відкривав вогонь із протитанкових гармат та стрілецької зброї. Поблизу селища Новгородське окупанти здійснили обстріл із мінометів 82-го калібру. Біля Водяного збройні формування Російської Федерації тричі застосували у бік наших позицій автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.

"У районі населених пунктів Світлодарськ та Золоте-4 російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У напрямку наших позицій біля селища Березове був помічений ворожий безпілотний літальний апарат типу Мавік з перетином лінії розмежування. Українські захисники зі стрілецької зброї збили БПЛА окупантів", - сказано в ранковому зведенні.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед українських захисників за минулу добу немає.

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