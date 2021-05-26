Правоохоронці Миколаївщини за силової підтримки бійців КОРДу та під процесуальним керівництвом прокуратури 25 травня затримали місцевого мешканця, причетного до вбивства історика-краєзнавця Володимира Щукіна.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Як повідомлялося, 14 травня до поліції зателефонував мешканець одного з будинків по проспекті Центральному та повідомив, що двері квартири його сусіда - відомого у місті історика-краєзнавця відчинені, а сам він лежить на підлозі.

У результаті ряду проведених слідчих та розшукових заходів поліцейські встановили особу підозрюваного у вбивстві та його місцезнаходження. Ним виявився 29-річний мешканець Миколаєва.

"Зловмисник познайомився із потерпілим в одній із соціальних мереж напередодні вбивства та, зустрівшись у його помешканні, завдав 67-річному миколаївцю чисельних ножових поранень в ході конфлікту на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин", - розповів начальник ГУНП в Миколаївській області Сергій Шайхет.

Фото: npu.gov.ua

Під час обшуку у помешканні підозрюваного поліцейські виявили речові докази, які будуть направлені на експертизу.

Наразі чоловікові повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу) та клопотатимуть у суді про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, 14 травня у власній квартирі в Миколаєві знайшли мертвим відомого науковця, кандидата історичних наук, краєзнавця Володимира Щукіна. Він був викладачем у Національному університеті імені Сухомлинського, завідував кафедрою в Миколаївському інституті права Одеської національної юридичної академії, був автором цілої низки книг та наукових праць. Оглянувши тіло 67-річного чоловіка, правоохоронці виявили тілесні ушкодження голови та ножові поранення.