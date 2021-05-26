Фото: Макс Требухов

У Києві біля будівлі корпусу наукового Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця пройшла акція проти оренди будівлі Управлінням держохорони. Близько двох десятків вчених Інституту фізіології, їхніх колег з інших дослідницьких установ, студентів і студенток пройшли від будівлі інституту на вул. Богомольця, 8 до Офісу Президента та передали листа до Володимира Зеленського щодо оренди будівлі.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua з місця події.

Організатори "Мітингу за науку" закликають скасувати договір оренди на 10 років адміністративно-лабораторного корпусу інституту вартістю в одну гривню за рік. Йдеться про адміністративно-лабораторний корпус зі складом №1, загальною площею 1158,1 квадратного метра та частину асфальтного покриття загальною площею 780 квадратних метрів.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Професор, завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології НАН України Віктор Досенко, організатор акції, у коментарі LB.ua повідомив, що дирекція інституту проводила переговори щодо оренди таємно від колективу. Згідно з оцінкою, вартість складає 37 млн гривень. За його словами, про вже укладену угоду колективу повідомили на засіданні вченої ради. Угода вигідна інституту нібито тим, що таким чином будівля не перейде в управління МВС. Оцінку вартості корпусу провели ще 31 січня, і, на думку вченого, це спростовує основне пояснення дій керівництва.

Фото: Макс Требухов

Інший, 16-поверховий, корпус Інституту фізіології на Богомольця, 4 прагнуло отримати в підпорядкування МВС ― Арсен Аваков написав листа до Національної академії наук України. Причина – "територіальні органи та підрозділи поліції гостро потребують додаткових будівель та споруд для розміщення особового складу на території м. Києва". Вчена рада Інституту фізіології відмовила, рішення оскаржити неможливо.

Віктор Досенко також додає, що на Вченій раді повідомили про ще одну спробу МВС отримати корпус Інституту в розпорядження:

"Було звернення з пропозицією віддати МВС три поверхи з 16-поверхового корпусу. Офіційного листа не було, і підтверджень нам не надали. Але директор повідомив, що Аваков не відступив і резонанс у медіа, який ми створили, не допоміг. Ця загроза нібито і стала основою угоди з УДО", – заявив Досенко.

Він додав, що, окрім звернення до президента, планують надіслати листа в ДБР з проханням розібратися в ситуації. Інша можливість захистити майно ― суд.

"Договір можна розірвати у судовому порядку, і ми спробуємо це зробити, почавши з оцінки вартості будівлі. Будівля на Липках площею понад 1000 м2 може коштувати значно більше, ніж 37 мільйонів гривень. Якщо це вдасться довести, буде судовий розгляд. Але я не впевнений, чи Інститут фізіології буде судитися, адже новообраний директор підтримував оренду. Нам дуже хочеться вірити, що люди, які віддали життя науці, не можуть заподіяти Інституту фізіології щось погане. Але це не поодинокий випадок, десятки років будівлі НАНУ віддають під забудову, в оренду, у приватну власність, а реінвестицій в науку немає. Мені важко осягнути масштаби передачі майна, науковці настільки демотивовані, що нічого з цим не роблять. Але розтринькування ресурсів ― це хибний шлях", – вважає Досенко.

За його словами, корпус, переданий в оренду УДО, не використовували три роки – його припинили опалювати через брак коштів. Раніше там розташовувалися наукові лабораторії. І УДО, і МВС розташовані на вулиці Богомольця ― так само, як й Інститут фізіології. Завтра, 27 травня, відбудеться зустріч з Комітетом ВР з питань освіти, науки та інновацій щодо фінансування науки, де також порушать питання передачі корпусу в оренду УДО.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Своєю чергою, у пресслужбі УДО пояснили, що договір з Інститутом фізіології ім. О.О. Богомольця було укладено 20 квітня цього року.

"Відповідно до пункту 10 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, яка затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786, орендна плата становить 1 гривню на рік. Орендоване приміщення буде використовуватися згідно з договором для "Розміщення органу державної влади, діяльність якого фінансується за рахунок державного бюджету", – йдеться у повідомленні.

Пресслужба також надал фото того, як корпус зараз виглядає.

Фото: Пресслужба УДО

Фото: Пресслужба УДО

Фото: Пресслужба УДО

Фото: Пресслужба УДО

Наприкінці лютого стало відомо, що забрати будівлю в Інституту фізіології НАН для розміщення там особового складу хоче Міністерство внутрішніх справ. Йшлося про центральний корпус Інституту фізіології НАНУ на Богомольця, 4.

Як розповів LB.ua завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології НАН України Віктор Досенко, в цьому корпусі розміщується щонайменше вісім відділів Інституту, там стоїть електронний мікроскоп, два поверхи будівлі займає віварій.

“Там все, що потрібно для функціонування Інституту. Забрати цей корпус - це закриття провідного Інституту в галузі біології, фізіології. В цьому корпусі проводяться міжнародні конференції, там працювала купа майбутніх нобелевських лауреатів. В ньому були зроблені світового рівня відкриття, наприклад, створена система перфузії клітини”, - зазначав Досенко.

Зрештою президія НАН розглянула це питання і відмовила у проханні.