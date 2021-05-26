«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Ректор КНУ ім. Шевченка закликав вчену раду позбавити Лукашенка звання почесного доктора
Ректор КНУ ім. Шевченка закликав вчену раду позбавити Лукашенка звання почесного доктора
Плацкартний квиток для Лукашенка
Плацкартний квиток для Лукашенка
Вертоліт для армії українського виробництва: шанси є
Вертоліт для армії українського виробництва: шанси є
Лукашенко перетворює Білорусь на Чечню
Лукашенко перетворює Білорусь на Чечню
У Севастополі замість фільму з Поклонською показали стрічку про героїв АТО
У Севастополі замість фільму з Поклонською показали стрічку про героїв АТО
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про територіальну оборону та рух опору (оновлено)
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про територіальну оборону та рух опору (оновлено)
Влада Білорусі взяла в заручники родича журналістки "Белсату", щоб змусити її повернутися в країну
Влада Білорусі взяла в заручники родича журналістки "Белсату", щоб змусити її повернутися в країну
Віктор Ляшко: "Неможливо провести вакцинальну кампанію без вакцин"
Віктор Ляшко: "Неможливо провести вакцинальну кампанію без вакцин"
ГоловнаСвіт

Мер 1-го сектору Бухареста запропонувала назвати вулицю, де розташоване посольство Білорусі, іменем Протасевича

Перейменувати вулицю запропонував румунський історик Андрій Оіштяну.

Мер 1-го сектору Бухареста запропонувала назвати вулицю, де розташоване посольство Білорусі, іменем Протасевича
Фото: EPA/UPG

Мер 1-го сектору Бухареста Клотильда Арман запропонувала назвати вулицю, де розташоване посольство Білорусі, іменем Романа Протасевича.

Про це пише RFI.

Арман заявила, що підтримує пропозицію професора Андрея Ойштяну змінити назву вулиці, де знаходиться посольство.

"Ми живемо в європейській державі, і цей акт тероризму, здійснений Олександром Лукашенком з метою захоплення пасажирського рейсу між двома країнами-членами ЄС і НАТО, не може залишитися безкарним", - написала Арман у Facebook.

Перейменувати вулицю запропонував румунський історик Андрій Оіштяну. Він зазначив, що після цього на всіх листах посольства буде вказано ім'я журналіста. Також прізвище Протасевича буде використане в якості адреси на візитках усіх працівників дипмісії.

"Вся кореспонденція посольства входила і виходила з вулиці з іменем журналіста-дисидента. Крім того, на візитних картках дипломатів було б надруковано ім'я Романа Протасевича '', - запропонував Ойштяну.

Нагадаємо, 23 травня за вказівкою Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни - Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали. У разі висунення звинувачень у тероризмі журналісту може загрожувати смертна кара. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Спецоперация «Протасевич». Как Лукашенко заставил сесть самолёт с экс-главредом «NEXTA»".

24 травня ввечері Протасевич записав відео, у якому сказав, що перебуває в СІЗО №1 і дає свідчення "за фактом організації масових заворушень у Мінську".

Після того, як літак розвернули від кордону з Литвою в Мінськ, а самого Протасевича і його дівчину Софію Сапегу затримали, глави країн ЄС вирішили заборонити білоруським авіакомпаніям користуватися європейським повітряним простором.

Кабінет міністрів України також ухвалив рішення припинити авіасполучення з Білоруссю.

Уряд Литви заборонив авіарейси, які проходять через територію Білорусі, а Канада рекомендувала своїм авіакомпаніям припинити польоти над країною.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також