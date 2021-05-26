Мер 1-го сектору Бухареста запропонувала назвати вулицю, де розташоване посольство Білорусі, іменем Протасевича

Мер 1-го сектору Бухареста Клотильда Арман запропонувала назвати вулицю, де розташоване посольство Білорусі, іменем Романа Протасевича.

Про це пише RFI.

Арман заявила, що підтримує пропозицію професора Андрея Ойштяну змінити назву вулиці, де знаходиться посольство.

"Ми живемо в європейській державі, і цей акт тероризму, здійснений Олександром Лукашенком з метою захоплення пасажирського рейсу між двома країнами-членами ЄС і НАТО, не може залишитися безкарним", - написала Арман у Facebook.

Перейменувати вулицю запропонував румунський історик Андрій Оіштяну. Він зазначив, що після цього на всіх листах посольства буде вказано ім'я журналіста. Також прізвище Протасевича буде використане в якості адреси на візитках усіх працівників дипмісії.

"Вся кореспонденція посольства входила і виходила з вулиці з іменем журналіста-дисидента. Крім того, на візитних картках дипломатів було б надруковано ім'я Романа Протасевича '', - запропонував Ойштяну.

Нагадаємо, 23 травня за вказівкою Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни - Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали. У разі висунення звинувачень у тероризмі журналісту може загрожувати смертна кара. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Спецоперация «Протасевич». Как Лукашенко заставил сесть самолёт с экс-главредом «NEXTA»".

24 травня ввечері Протасевич записав відео, у якому сказав, що перебуває в СІЗО №1 і дає свідчення "за фактом організації масових заворушень у Мінську".

Після того, як літак розвернули від кордону з Литвою в Мінськ, а самого Протасевича і його дівчину Софію Сапегу затримали, глави країн ЄС вирішили заборонити білоруським авіакомпаніям користуватися європейським повітряним простором.

Кабінет міністрів України також ухвалив рішення припинити авіасполучення з Білоруссю.

Уряд Литви заборонив авіарейси, які проходять через територію Білорусі, а Канада рекомендувала своїм авіакомпаніям припинити польоти над країною.