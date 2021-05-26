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​Amazon купила голівудську кіностудію MGM за $8,45 млрд

Компанія отримує права на всю бібліотеку фільмів та серіалів студії.

​Amazon купила голівудську кіностудію MGM за $8,45 млрд
Фото: mgm.com

Американська компанія Amazon оголосила про придбання кінотеатрів Metro-Goldwyn-Mayer.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ціна угоди - 8,45 мільярди.

Це вже друга за величиною покупка в історії компанії після угоди з Whole Foods за $13,7 млрд у 2017 році.

"Справжньою фінансовою цінністю цієї угоди є скарбниця інтелектуальної власності у глибокому каталозі, який ми плануємо переосмислити та розробити разом із талановитою командою MGM", - зазначив старший віце-президент Prime Video та Amazon Studios Майк Хопкінс.

На початку торгів у Нью-Йорку акції Amazon зросли приблизно на 0,5%.

Згідно з анонсом, Amazon збереже спадщину MGM, включаючи каталог фільмів, а також надасть більш широкий доступ до існуючих проектів. Крім знімальному інфраструктури, компанія отримує права на всю бібліотеку фільмів та серіалів студії, включаючи франшизи про Джеймса Бонда і Роккі Бальбоа. 

Нагадаємо, на початку травня Amazon виграла апеляцію в європейському суді на рішення від 2017 року, що зобов'язувало її сплатити 250 млн євро податку в Люксембурзі.

У лютому засновник компанії Amazon Джефф Безос повернув собі титул найбагатшої людини у світі. За даними Bloomberg Billionaires Index, статки Безоса на 16 лютого становили 191 млрд доларів, що на 955 мільйонів доларів більше, ніж у засновника SpaceX і глави Tesla Ілона Маска.

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