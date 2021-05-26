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Лукашенко звинуватив Захід у спробі удушення Білорусі і пригрозив світовою війною

"Білорусь - центр Європи. І якщо тут щось спалахне, це світова війна".

Лукашенко звинуватив Захід у спробі удушення Білорусі і пригрозив світовою війною
Фото: president.gov.by

Олександр Лукашенко вважає можливою світову війну через Білорусь.

Про це він сказав під час звернення до білоруської влади в середу, 26 травня.

"Кому вигідно демонізувати Білорусь, ми теж знаємо. Ми невелика країна, але ми дамо адекватну відповідь. У світі є подібні приклади. А перш ніж робити різкі необдумані руху, згадайте, що Білорусь - це центр Європи. І якщо тут щось спалахне, це чергова світова війна", - заявив Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнала Європа та Північна Америка.

Він сказав, що Білорусь не виграє у цій війні, але спробує завдати максимальної шкоди противнику.

"Тому перш ніж брязкати зброєю біля наших кордонів, треба подумати. Розумні люди розуміють, що відбувається. А тих, хто стоїть за провокацією, просто запитаю: невже ви не розумієте, якими катастрофічними наслідками це загрожує? Віддаєте ви собі звіт в своїх діях? Адже знаєте, що справедливість на нашому боці і відповідати все одно доведеться. Зупиніться!" - сказав Лукашенко.

Лукашенко натякнув, що розглядає санкції проти Білорусі як підготовку до нападу на Росію.

"Це гібридна сучасна війна. Потрібно зробити все, щоб вона не переросла в гарячу. Найближчим часом ми представимо громадськості все, що вони [затримані представники опозиції] наговорили, в тому числі і недавно затримані. Саме тому вони перейшли від організації бунтів до етапу удушення. Йде пошук нових вразливостей, і це спрямоване не тільки на нас: ми для них полігон, експериментальний майданчик перед кидком на Схід", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, що раніше Лукашенко прогнозував світову війну через Україну.

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