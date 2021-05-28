Порошенко: добудова "Північного потоку-2" - ризик для безпеки України

Експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко вважає критично важливою для України ситуацію навколо добудови газопроводу «Північний потік-2» не лише з точки зору економіки, а й безпеки. Про це він розповів в інтерв’ю волонтерської радіостанції «Тризуб ФМ» на Донеччині.

«5 років Порошенко тримав «Північний потік-2». Він має два жахливі фактори: і перший – не економічний, а безпековий. Чому Путін не бомбив Україну? Бо була труба, він розбомбить трубу – і залишиться без грошей. А зараз він вчинить так, як вчинив з Туркменістаном, підірве тут», – застеріг Порошенко.

Він вважає, що під час пресконференції Володимира Зеленського та Держсеркретаря США Ентоні Блінкена український очільник висловив спільні погляди на «Північний потік-2» з американцями. А невдовзі ті послабили санкційний тиск на цей проєкт.

«Ціна цього – безпека. Ціна цього – 2 мільярди США на рік. Порошенко затягував гроші в країну. Виграв арбітраж у Газпрому на 4,5 мільярди доларів – і всі до останньої копійки надійшли до державного бюджету. Порошенко виграв суди у Януковича, і 1,5 млрд доларів додатково надійшли до державного бюджету. Порошенко націоналізував «ПриватБанк» і подав в суд на Коломойського – 5 мільярдів доларів у Лондонському суді. А вони тільки розтринькують, збільшують зовнішній борг, не роблять реформ, і сьогодні руйнація «Північного потоку-2» зупиняється», – обурився лідер «Європейської Солідарності».