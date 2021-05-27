У Раді немає кінцевого тексту законопроєкту про деолігархізацію, - Разумков

Законопроєкт готується в Офісі Президента. До процесу також залучено Міністерство юстиції.

У Верховній Раді України відсутній остаточний варіант законопроєкту про деолігархізацію.

Про це в ефірі "Радіо НВ" заявив голова парламенту Дмитро Разумков.

"Цей законопроєкт готується в Офісі Президента. До процесу також залучено Міністерство юстиції. Кінцевого варіанту законопроекту в стінах Парламенту немає", - цитує голову Верховної Ради пресслужба парламенту.

Дмитро Разумков заявив, що олігархізація української держави є проблемою, з якою треба боротися. Водночас він зазначив, що законодавчі ініціативи повинні передбачати створення єдиних правил для всіх.

"Не можна, щоб закони стосувалися окремої категорії людей. Закони пишуться для всіх громадян. І всі повинні їх дотримуватися", - підсумував голова парламенту.

Нагадаємо, що 15 квітня президент Володимир Зеленський ініціював розробку закону про олігархів. На пресконференції минулого тижня він пообіцяв, що текст закону буде оприлюднено найближчим часом.

Він також сказав, що у олігархів буде вибір: продовжувати діяльність і потрапити під санкції чи ні. За словами президента, потенційним олігархам дадуть час позбавитися від цього впливу.

Сьогодні видання ZN.ua оприлюднило частини законопроєкту "Про олігархів", анонсованого президентом Володимиром Зеленським.