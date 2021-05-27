Голова парламентської слідчої комісії Молдови привезе в Україну результати розслідування викрадення Чауса

Голова слідчої комісії парламенту Республіки Молдова Василь Нестасе привезе в Україну результати розслідування викрадення судді Миколи Чауса. Нестасе звернувся до Голови Верховної Ради України та керівництва парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки із відповідним листом, де пропонує обговорити матеріали слідства в Києві 28–31 травня. Молдовська сторона також припускає зустріч в онлайн-режимі, пише glavcom.ua.

«Беручи до уваги нагальну актуальність питання про викрадення колишнього українського судді Миколи Чауса, яке є на порядку денному влади Молдови та України, громадської думки та міжнародних ЗМІ, слідча комісія для з’ясування обставин викрадення колишнього українського судді Миколи Чауса, створена в парламенті Молдови 9 квітня 2021 року, звертається із запитом щодо організації в період із 28 по 31 травня зустрічі, включно з онлайн-режимом, у двосторонньому міжпарламентському молдовсько-українському форматі», – йдеться в листі.

Лист адресований Голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову, голові Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександру Завітневичу, першому заступнику голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Михайлу Забродському та заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яні Безуглій.

Як відомо, раніше Василь Нестасе стверджував, що викрадення колишнього українського судді Миколи Чауса є прямим зазіханням на національну безпеку Республіки Молдова.

В інтерв’ю виданню «Главком» 5 травня Нестасе заявив, що правоохоронні органи Молдови справу вже розкрили.

«Я можу вас запевнити, що наші органи цю справу вже розкрили. Так, особи встановлені. Більше ми не знаємо, бо справа ще не закрита. Розслідування ще в процесі, але хто саме це робив, ми вже знаємо. Наприклад, міністр внутрішніх справ на комісії нам ці прізвища озвучував, інші представники. Щодо цього немає якихось інших версій. У цьому викраденні брали участь українці», – повідомив молдовський депутат.

На запитання, чи знає він, де зараз перебуває сам Чаус, голова слідчої комісії відповів: «Ні, це знають наші українські колеги. Ну, пишуть, що його тримають на якійсь військовій базі».

«Що буде далі, під яким «соусом» Чауса представлять суспільству – це буде цікаво. Думаю, є люди, які причетні до цього, але вони не знають, як бути далі з екссуддею. Напевно, щось там не зростається», – уточнив депутат.

Як стало відомо журналістам-розслідувачам в Україні й Молдові, до викрадення Чауса причетні представники спецслужб України.

За даними журналіста Юрія Бутусова, викраденням Чауса займалися працівники ГУР Міноборони України. Бутусов повідомив, що 9 квітня посол України в Молдові був запрошений у МЗС Молдови, де державний секретар Думітру Соколан передав офіційну ноту. Молдова попросила зняти дипломатичний імунітет із військового аташе при посольстві України пана Сметанюка з метою його кримінального переслідування та притягнення до відповідальності. Молдовська поліція вважає на підставі доказів, що вивезення Чауса здійснювалося на машині військового аташе України в Молдові з дипломатичними номерами.