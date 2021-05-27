​Керівницю Нацагентства з питань держслужби перепризначили на п'ять років

Конкурс на зайняття посади голови Національного агентства з питань державної служби виграла чинна керівниця Наталія Алюшина.

Про це повідомляється на сайті Кабінету міністрів у розпорядженнях №504 і №507.

Алюшина очолює НАДС з червня 2020 року, з ним було укладено безстроковий контракт на період дії карантину.

За результатами конкурсу Кабінет міністрів 26 травня вирішив звільнити Алюшину з посади голови НАДС та перепризначити її на п'ять років з дати початку фактичного виконання нею посадових обов’язків.

Нагадаємо, що Алюшина стала четвертим топчиновником, призначеним за результатами конкурсного відбору після їх відновлення. Першим у квітні став голова Державної податкової служби Олексій Любченко, який теж виграв конкурс і отримав 5-річний контракт. Через кілька тижнів після перепризначення він пішов на підвищення і зараз очолює Міністерство економіки.

Потім було перепризначено на 5 років голову Державної аудиторської служби Геннадія Пліса, а у травні Кабінет міністрів за результатами конкурсу призначив головою Державної інспекції архітектури та містобудування Семена Кривоноса.