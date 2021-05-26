Адвокати Порошенка вважають, що останні програми Bihus.Info не були незалежними журналістськими розслідуваннями

Адвокати експрезидента Петра Порошенка звернулися до редакції програми «Наші гроші» (проєкт Bihus.Info) щодо двох останніх випусків програми, які за словами Іллі Новікова «багатьма були сприйняті як прямі звинувачення Петра Порошенка у кримінальній діяльності». Про це вони повідомили під час брифінгу в агентстві «Інтерфакс Україна».

«Ми не можемо сприймати ці інформаційні випуски як повною мірою незалежні журналістські розслідування, вони виглядають набагато більш схожими на частину інформаційної кампанії Офісу президента проти опозиції, спрямованої на дискредитацію особисто Петра Порошенка», – переконаний Новіков.

«Сьогодні ми спрямували письмове звернення, письмовий запит в редакцію із проханням прояснити, чи є ці висловлювання відносно Петра Порошенка, які вони поширили з дуже великим успіхом – їх подивилась дуже велика кількість людей – чи є вони твердженнями чи все-таки оціночними судженнями?» – зазначив Новіков.

Ілля Новіков повідомив, що журналістам передали документи, «які, зокрема, зовсім по-іншому висвітлюють історію з Севастопольським заводом, який за твердженням Бігуса був предметом угоди і був деяким чином обміняний на нафтопровід. Ми в будь-якому випадку направимо ці матеріали в редакцію, ці матеріали загальнодоступні, вони відкриті. Вони могли їх отримати в будь-який момент. Можливо, вони їх вже мають. Але про всяк випадок ми привернемо увагу редакції «Наші гроші» до цих матеріалів», – говорить адвокат.

«Зокрема, до того, як насправді складалась доля заводу. Перший документ – це постанова так званого «уряду Севастополя», де з чудовою відвертістю йдеться наступне: що «у цілях відновлення соціальної справедливості, забезпечення безпеки» і так далі і таке інше, «постановляє встановити, що державною власністю міста федерального значення Севастополя є рухоме і нерухоме майно, права і активи підприємств». Далі список підприємств, першим з яких йде ПАО «Севморзавод». Тобто це перший документ, вихідний від російської влади в особі штучної маріонеткової влади «уряду Севастополя», яким завод був конфіскований», – зазначив Новіков.

«Другий документ, який так само загальнодоступний і який редакція «Наші гроші» могла б отримати самостійно, але отримає від нас, це розпорядження уряду Російської Федерації, тепер вже у власній якості без якихось оболонок, від 31 січня 2018 року – «прийняти у федеральну власність наявний у власності міста Севастополя Державне інвентарне підприємство Севастопольський морський завод імені Серго Орджонікідзе». І третій документ – це рішення Шевченківського суду міста Києва від 16 травня 2016 року, яким підтверджується, що з точки зору права України і законів України жодної зміни у статусі відповідного заводу не відбулося. Тобто всі ті акти по конфіскації цього майна, які проводила Російська Федерація, є нікчемними», – наголосив адвокат.

«Я б хотів додати про всяк випадок, що ми помітили всі ті «соломки», якими намагалися обкластися автори сюжетів, всі ці їх застереження. Що там десь «злі язики кажуть», або це якісь там «обґрунтовані припущення». Але ми сподіваємося, що у цих журналістів стане мужності чітко уточнити – вони щось стверджують чи озвучують свої або чиїсь фантазії. Ми дуже просимо, щоб вони це зробили», – резюмує адвокат Ігор Головань.