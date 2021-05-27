Законопроєкт Зеленського про олігархів зобов'язує їх продавати свої медіа людям з "бездоганною репутацією", – ZN.UA

Згідно з текстом, олігархом є людина, яка одночасно бере участь у політичному житті, має значний вплив на ЗМІ та контролює значну за обсягом господарську діяльність.

Видання ZN.ua оприлюднило частини законопроєкту "Про олігархів", анонсованого президентом Володимиром Зеленським. Відповідно до нього, олігархом є людина, яка одночасно бере участь у політичному житті, має значний вплив на ЗМІ та контролює значну за обсягом господарську діяльність.

Під участю в політичному житті розуміється зайняття високої посади в держапараті, пов'язаність із високопосадовцем, фінансування чи безпосередньо керівництво партією або просто контроль над ЗМІ, який "поширює інформацію політичного характеру".

Під категорію контролю над значним обсягом бізнесу підпадають кінцеві бенефіціари природних монополій, монополісти (50% протягом року поспіль) товарних ринків, власники чи бенефіціари активів вартістю понад мільйон прожиткових мінімумів, що зараз становить 2,27 млрд гривень.

"Відповідно до проєкту, рішення про визнання особи олігархом приймається Радою національної безпеки і оборони України на підставі подання КМУ, члена РНБО, НБУ, СБУ або Антимонопольного комітету України і вступає в силу з дня офіційної публікації відповідного указу президента та обов’язкове для виконання", - зазначили журналісти.

Офіційно визнаного олігарха вноситимуть у Реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті.

"Особам, які включені до Реєстру, забороняється:

здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій відповідно до Закону України «Про політичні партії в Україні»;

бути бенефіціаром (у тому числі мати у власності) або контролером засобу масової інформації, який поширює інформацію політичного характеру;

бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об’єктів великої приватизації.

Особи, які включені до Реєстру, зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції»".

Таким чином, усі олігархи мають продати свої медіа, або зробити їх такими, що не висвітлюють політичну інформацію. Інформація політичного характеру, згідно з законом, це висвітлення, аналіз або обговорення діяльності органів державної влади, державних органів, органів місцевого самоврядування, політичних партій, народних депутатів та інших членів колегіальних органів державної влади.

При цьому продати медіа олігарх повинен непов'язаній з ним особі з бездоганною діловою репутацією. Не можна вважати свою репутацію бездоганною за таких умов:

наявність в особи судимості, яка не погашена та не знята в установленому законом порядку;

застосування Україною, іноземними державами (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України), міждержавними об’єднаннями або міжнародними організаціями санкцій до особи (застосовується протягом строку дії санкцій і протягом трьох років після їх скасування або закінчення строку, на який їх було введено);

включення особи до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (застосовується протягом строку перебування особи в переліку та протягом 10 років після її виключення з нього);

позбавлення особи права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком або іншим рішенням суду (застосовується впродовж строку дії такого покарання);

неналежне виконання особою обов’язків зі сплати податків, зборів або інших обов’язкових платежів, якщо загальна сума несплати дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, установленої законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті (застосовується протягом строку цього порушення та протягом трьох років після його усунення);

придбання (намір придбати) засобу масової інформації за ціною, яка є істотно нижчою від ринкової, або за рахунок коштів, джерело походження яких не є документально підтвердженим;

істотні та/або систематичні порушення особою вимог законодавства про засоби масової інформації, банківського, фінансового, валютного, податкового законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про цінні папери, акціонерні товариства та фондовий ринок.

Нагадаємо, що 15 квітня президент Володимир Зеленський ініціював розробку закону про олігархів. На пресконференції минулого тижня він пообіцяв, що текст закону буде оприлюднено найближчим часом.

Він також сказав, що у олігархів буде вибір: продовжувати діяльність і потрапити під санкції чи ні. За словами президента, потенційним олігархам дадуть час позбавитися від цього впливу.