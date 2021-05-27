Продовжуємо працювати для розвитку столиці, попри політичні ігри інших, - Кличко

Незважаючи на спроби дестабілізувати ситуацію в Києві, міська влада продовжує розвивати та змінювати столицю. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив на початку засідання Київської міської ради.

«Сьогодні ми повинні ухвалити важливі для міста та киян рішення, які стосуються й оновлення інфраструктури столиці, і екології, і оновлення рухомого складу громадського транспорту. Бо навіть в умовах, коли намагаються дестабілізувати ситуацію в місті, коли заважають ключовим комунальним підприємствам і структурним підрозділам нормально працювати, нам треба і надалі розвивати та змінювати нашу столицю. І ми все для цього робимо. Ми не зупиняємо втілення проєктів, що розпочали. Продовжуємо ремонт доріг, будівництво та реконструкцію дитячих садків і шкіл, оновлення зон відпочинку в столиці», – сказав Кличко.

Мер зазначив, що повним ходом йдуть роботи на ключових об’єктах столиці.

«Продовжуємо будівництво метро на Виноградар і Подільсько-Воскресенського мостового переходу. До Дня Києва презентуємо першу чергу оновленої Пейзажної Алеї. Я там щодня буваю, перевіряю – дуже гарний буде об’єкт. На початку літа відкриємо після реконструкції ще кілька столичних парків. Тобто ми не зупиняємося. Хоч і пандемія, і політичні ігри вносять корективи в терміни втілення деяких планів. Хочу сказати одне: хаос, який намагаються посіяти в столиці, утиски місцевого самоврядування, не підуть на користь ні Києву, ні Україні загалом», - додав він.

Кличко повідомив, що на засіданні Київради мають розглянути затвердження комплексної програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури, затвердження природоохоронних заходів у столиці, кредитного та договору гарантій ЄБРР для придбання столичним метрополітеном нових вагонів метро.