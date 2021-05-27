СБУ викликала Порошенка на допит у "справі Козака-Медведчука"

Слідчі дії було заплановано на четвер, але Порошенко не прийшов.

Служба безпеки України викликала п'ятого президента Петра Порошенка на допит в якості свідка у кримінальній справі проти народних депутатів Тараса Козака та Віктора Медведчука.

На сайті СБУ повідомляється, що допит мав відбутися 27 травня, але Порошенко на нього не прийшов.

Вранці в четвер у фейсбуці Порошенка з'явилося повідомлення про те, що він разом з іншими лідерами партії "Європейська солідарність" їде на схід "назустріч сонцю".

"Слідчі СБУ викликали Петра Порошенка на допит з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження. Зважаючи на те, що народний депутат України Петро Порошенко не з’явився на допит, його викликають на нього повторно. Дата повторного допиту – 31 травня 2021 року", - заявила СБУ.

Оновлення. Адвокат Петра Порошенка, Ігорь Головань, написав у Facebook, що "СБУ відновила протиправну практику ДБР викликати П’ятого Президента не у передбаченому законом порядку - шляхом вручення повістки, а публікаціями на сайті". За словами Голованя, в оприлюдненій повістці вказано для зв'язку номер телефону, який не працює.

Нагадаємо, що 11 травня Офіс генерального прокурора повідомив про підозру депутатам Верховної Ради Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Вони підозрюються у вчиненні державної зради та незакінченому замаху на розграбування національних цінностей на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст. 28, ч.1 ст.111, ч.2 ст.28, ч.3 ст. 15, ч.1 ст. 438 КК України).

Пізніше Медведчук заявив, що був уповноважений на переговори з бойовиками в.о. президента України Олександром Турчиновим, а пізніше - президентом Петром Порошенком.

Турчинов спростував заяви Медведчука.