Разумков не бачить "правильно сформульованих питань", які можна було б винести на всеукраїнський референдум

"Він коштує близько двох мільярдів гривень, ці кошти сьогодні на дорозі не валяються".

Наразі в Україні немає правильно сформульованих питань, які можна було б винести на всеукраїнський референдум найближчим часом.

Про це спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив в інтерв'ю Радіо НВ.

Також очільник парламенту вказав на високі витрати під час підготовки референдуму.

"Я би хотів нагадати всім, що він (референдум, - ред.) коштує близько двох мільярдів гривень, ці кошти сьогодні на дорозі не валяються, в умовах пандемії коронавірусу. Підходити до цих питань треба виважено, не виносити абищо, для того щоб просто винести. <...> Сформульованих правильно глобальних питань, які би можна було завтра винести на референдум, сьогодні я не бачу", - зазначив Разумков.

Водночас спікер Ради підкреслив, що не пропонуватиме свої варіанти потенційних запитань для майбутніх референдумів.

Нагадаємо, 26 січня Верховна Рада підтримала законопроєкт №3612 "Про всеукраїнський референдум" у другому читанні та в цілому. За документ проголосували 255 народних депутатів. Спікер парламенту Дмитро Разумков підписав його 17 лютого і передав на підпис президенту.

Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум 8 квітня.

20 травня президент України заявив, що ситуація на Донбасі може стати одним із перших питань, яке винесуть на всеукраїнський референдум.