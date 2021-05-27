Кулеба: "Не розуміємо, як можна не запросити Україну на саміт НАТО"
Кулеба: "Не розуміємо, як можна не запросити Україну на саміт НАТО"
Радниця голови "Нафтогазу" Зеркаль пішла з компанії (оновлено)
Радниця голови "Нафтогазу" Зеркаль пішла з компанії (оновлено)
Влада Білорусі взяла в заручники родича журналістки "Белсату", щоб змусити її повернутися в країну
Влада Білорусі взяла в заручники родича журналістки "Белсату", щоб змусити її повернутися в країну
Битва под Eurovision
Битва под Eurovision
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Лукашенко и безопасность Украины
Лукашенко и безопасность Украины
Роман Лещенко: «За 20 років у приватну власність вивели понад 5 млн гектарів землі. Крали найкращі землі»
Роман Лещенко: «За 20 років у приватну власність вивели понад 5 млн гектарів землі. Крали найкращі землі»
Літак "Бєлавіа" рейсу Мінськ-Барселона не пустили в ЄС
Літак "Бєлавіа" рейсу Мінськ-Барселона не пустили в ЄС
Лукашенко вперше прокоментував затримання літака Ryanair
Лукашенко вперше прокоментував затримання літака Ryanair
ГоловнаПолітика

"Не Кравчуку вирішувати", - Лавров відповів на пропозицію перенести переговори щодо Донбасу з Мінська

Глава МЗС РФ побачив у пропозиції намагання України "ухилитися від виконання мінських домовленостей".

"Не Кравчуку вирішувати", - Лавров відповів на пропозицію перенести переговори щодо Донбасу з Мінська
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров відреагував на слова представник України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука про необхідність перенести переговори щодо Донбасу з Мінська в нейтральну країну.

Лавров заявив, що рішення про зміну формату проведення переговорів щодо Донбасу не в компетенції Леоніда Кравчука, передає російське агентство ТАСС.

"У принципі, він, звичайно, глава делегації, але не йому вирішувати, як буде далі працювати контактна група", - сказав глава російського МЗС.

За словами Лаврова, Росія розраховує, що Україна не буде використовувати ситуацію з екстреною посадкою літака Ryanair в Білорусі, щоб "ухилитися від виконання мінських домовленостей".

"Я б все-таки не плутав сюжети, якщо, звичайно, українська сторона не хоче знайти який-небудь привід, щоб ухилитися остаточно від виконання своїх обов'язків. Сподіваюся, Франція і Німеччина, як співавтори мінських домовленостей, не дозволять це зробити", - сказав він.

Раніше Леонід Кравчук заявив, що після інциденту з примусовою посадкою Ryanair українська делегація фізично не зможе приїжджати в столицю Білорусі на переговори Тристоронньої контактної групи.

"Враховуючи ситуацію, що склалося, диктаторську поведінку, яку зухвало демонструє самопроголошений президент Лукашенко, ми не можемо розглядати питання про точку обговорення тих проблем, які називаються Мінський майданчик. Ми маємо шукати інший майданчик", - пояснив представник України у ТКГ.

Кравчук  запропонував перенести переговорний майданчик з Мінська в нейтральну країну - Швейцарію або Фінляндію.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також