"Не Кравчуку вирішувати", - Лавров відповів на пропозицію перенести переговори щодо Донбасу з Мінська

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров відреагував на слова представник України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука про необхідність перенести переговори щодо Донбасу з Мінська в нейтральну країну.

Лавров заявив, що рішення про зміну формату проведення переговорів щодо Донбасу не в компетенції Леоніда Кравчука, передає російське агентство ТАСС.

"У принципі, він, звичайно, глава делегації, але не йому вирішувати, як буде далі працювати контактна група", - сказав глава російського МЗС.

За словами Лаврова, Росія розраховує, що Україна не буде використовувати ситуацію з екстреною посадкою літака Ryanair в Білорусі, щоб "ухилитися від виконання мінських домовленостей".

"Я б все-таки не плутав сюжети, якщо, звичайно, українська сторона не хоче знайти який-небудь привід, щоб ухилитися остаточно від виконання своїх обов'язків. Сподіваюся, Франція і Німеччина, як співавтори мінських домовленостей, не дозволять це зробити", - сказав він.

Раніше Леонід Кравчук заявив, що після інциденту з примусовою посадкою Ryanair українська делегація фізично не зможе приїжджати в столицю Білорусі на переговори Тристоронньої контактної групи.

"Враховуючи ситуацію, що склалося, диктаторську поведінку, яку зухвало демонструє самопроголошений президент Лукашенко, ми не можемо розглядати питання про точку обговорення тих проблем, які називаються Мінський майданчик. Ми маємо шукати інший майданчик", - пояснив представник України у ТКГ.

Кравчук запропонував перенести переговорний майданчик з Мінська в нейтральну країну - Швейцарію або Фінляндію.