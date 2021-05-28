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Зеленський призначив нового очільника Кіровоградської ОДА

Зеленський зустрівся з новопризначеною головою ОДА у п'ятницю та вручив їй службове посвідчення.

Президент України Володимир Зеленський призначив Марію Чорну головою Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Як повідомляє пресслужба голови держави, відповідний указ № 214/2021 Зеленський підписав 27 травня.

“Володимир Зеленський зустрівся з новопризначеною головою ОДА у п'ятницю в Офісі Президента та вручив їй службове посвідчення. Він побажав Марії Чорній успіху на новій посаді та висловив переконання, що досвід роботи в облдержадміністрації і знання особливостей регіону допоможуть їй реалізувати багатий потенціал Кіровоградщини”, - йдеться у повідомленні.

Марія Чорна з 2002 до 2011 року працювала на різних посадах у Компаніївській районній державній адміністрації Кіровоградської області. У серпні 2011-го була призначена заступником начальника головного управління агропромислового розвитку – начальником управління економічної політики Кіровоградської обласної державної адміністрації. З 2020 року обіймала посаду директора департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА.

Нагадаємо, 12 равня Зеленський призначив очільника Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.

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