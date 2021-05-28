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Байден перед зустріччю з Путіним проведе переговори з Зеленським, - Єнін

МЗС України зараз "ретельно готує порядок денний" для бесіди Байдена і Зеленського.

Байден перед зустріччю з Путіним проведе переговори з Зеленським, - Єнін
Фото: РБК-Україна

Президент США Джо Байден перед зустріччю зі своїм російським колегою Володимиром Путіним у Женеві проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" сказав заступник глави МЗС Євген Єнін, передає “РБК-Україна”.

"Зустрічі Путіна з Байденом передуватимуть контакти нашого президента з американським", - сказав представник МЗС.

За словами Єніна, міністерство закордонних справ України зараз "ретельно готує порядок денний" для бесіди Байдена і Зеленського, а також займається логістичним аспектом цих контактів.

Нагадаємо, президенти Сполучених Штатів Джо Байден і Росії Володимир Путін зустрінуться 16 червня в Женеві

Байден розраховує обговорити з Путіним ситуацію навколо подій в Україні та Білорусі, а також тему стратегічної стабільності.

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