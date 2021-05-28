Литва у знак солідарності з Латвією вишле двох співробітників посольства Білорусі

Литва вирішила вислати з країни двох співробітників посольства Білорусі. Таким чином країна хоче підтримати сусідню Латвію після фактичного розформування її посольства в Білорусі.

Про це повідомила пресслужба МЗС Литви.

Кілька днів тому Білорусь безпідставно вислала з Мінська всіх латвійських дипломатів та майже весь персонал посольства, бо під час чемпіонату світу з хокею в центрі Риги державний прапор Білорусі (червоно-зелений) замінили національним (біло-червоно-білим).

Латвія відповіла симетрично, і Литва вирішила не залишатися осторонь.

Сьогодні, 28 травня, в МЗС Литви було викликано представника посольства Білорусі, якому була вручена нота, що оголошує двох співробітників посольства Білорусі в Литві небажаними особами за діяльність, несумісну з дипломатичним статусом.

Їм дали сім днів на те, щоб покинути Литву.

Представнику Білорусі також виразили протест проти репресій білоруського громадянського суспільства і незалежних ЗМІ. Литва вимагає негайного звільнити опозиційного журналіста Романа Протасевича і його подругу Софію Сапегу, а також інших політичних в'язнів і незаконно затриманих.