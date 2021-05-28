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Голова МЗС Вірменії подав у відставку після шести місяців перебування на посаді

Айвазян не пояснив причин своєї відставки.

Голова МЗС Вірменії подав у відставку після шести місяців перебування на посаді
Міністр закордонних справ Вірменії Ара Айвазян
Фото: radiosvoboda.org

Міністр закордонних справ Вірменії Ара Айвазян подав у відставку 27 травня після шести місяців перебування на посаді на тлі зростання прикордонної напруженості з сусіднім Азербайджаном.

Айвазян не пояснив причин своєї відставки. Це сталося відразу після участі в екстреному засіданні Ради безпеки Вірменії, на якому обговорювалося зростання напруженості на вірмено-азербайджанському кордоні, передає Радіо Свобода.

Виступаючи на зустрічі, в.о. прем’єр-міністра Нікол Пашинян закликав до розміщення міжнародних спостерігачів на спірних ділянках кордону, де вірменські і азербайджанські війська зіткнулися в останні два тижні.

21 травня єреванська газета «Грапарак» повідомила, що Айвазян не згоден із Пашиняном щодо тристоронньої угоди з Азербайджаном і Росією про створення спільного комітету з демаркації кордону між двома сусідніми країнами.

Пашинян призначив Айвазяна міністром закордонних справ 18 листопада. 52-річний дипломат раніше працював послом Вірменії в Мексиці і різних країнах Європи. Його відставка відбулася після того, як азербайджанські війська захопили шістьох вірменських військовослужбовців на тлі напруженості на кордоні.

Міністерство оборони Азербайджану заявило, що вірменські солдати були захоплені в азербайджанському районі Калбаджар 27 травня, коли вони мінували дорогу, що веде до позицій азербайджанської армії на кордоні. Однак Міністерство оборони Вірменії стверджувало, що солдатів було захоплено під час виконання інженерних робіт у прикордонному районі вірменської провінції Гегаркунік. Пашинян відкинув твердження Азербайджану про те, що дії вірменських військ були провокацією.

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