У США оголосили переможця лотереї для вакцинованих, який виграв $1 млн

В американському штаті Огайо оголосили переможців лотереї, яку влаштували серед людей, що вакцинувалися від COVID-19.

Розіграш організували, щоб заохотити населення штату активніше робити щеплення.

Переможницею лотереї стала Ебіґейл Бугенске з передмістя Цинцинатті - вона отримає 1 мільйон доларів, передає ВВС.

Підліток Джозеф Костелло також виграв стипендію на навчання в коледжі - цей приз розігрували серед вакцинованих підлітків.

За правилами лотереї, упродовж наступного місяця організатори щотижня оголошуватимуть ще по одному переможцю розіграшу. Загалом по 1 мільйону мають отримати ще четверо вакцинованих жителів штату.

На участь в лотереї на виграш 1 мільйону встигли зареєструватися 2,7 мільйона людей. На повну чотирирічну стипендію на навчання в університетах штату Огайо претендують 100 тисяч підлітків.

Губернатор штату Майк Девайн оголосив про проведення лотереї 12 травня. За його словами, вже з 14 по 19 травня темпи вакцинації в Огайо пришвидшилися на 94% серед людей віком від 16 до 17 років, на 46% серед осіб віком 18-19 років і на 55% серед тих, кому від 20 до 49 років.

Ідею Огайо щодо проведення подібних лотерей вже переймають інші американські штати - Нью-Йорк, Меріленд, Орегон та Колорадо.