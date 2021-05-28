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Україну 28 травня відвідає прем’єр-міністр Словаччини

В Управлінні держохорони попереджають про можливість обмеження автомобільного руху дорогами столиці.

Україну 28 травня відвідає прем’єр-міністр Словаччини
Едуард Геґер
Фото: МЗС України

Очільник уряду Словаччини Едуард Геґер відвідає Україну з робочим візитом у п’ятницю, 28 травня. 

Про це повідомляє Управління державної охорони України.

У відомстві попередили про можливість обмеження автомобільного руху дорогами столиці.

“Інформуємо про можливі незначні обмеження дорожнього руху 28 травня в центральній частині міста і на деяких вулицях Дарницького району Києва у зв’язку з офіційним візитом до України Прем’єр-міністра Словацької Республіки Едуарда Геґера”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що у складі іноземної делегації прибудуть міністр оборони Словаччини Ярослав Надь та Міністр закордонних і європейських справ країни Іван Корчок.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що очільник уряду Словаччини Едуард Геґер відвідає Україну в кінці поточного місяця. Ключові теми зустрічі — торгівля, інвестиції, енергетична безпека, інфраструктурні проєкти.

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