Особисті речі Стівена Гокінґа передали Музею науки Кембриджського університету

Архів особистих речей, чернеток і записів знаменитого фізика-теоретика Стівена Гокінґа - від напрацювань з теорії чорних дір до сценарію до "Сімпсонів" - передали Музею науки Кембриджського університету.

Університет придбав архів Гокінґа і весь вміст кабінету вченого в Кембриджі за схемою Acceptance in Lieu. Це положення в британському податковому законодавстві, згідно з яким борги з податку на спадок можуть бути списані в обмін на придбання об'єктів національного значення, повідомляє The Guardian.

Музейна колекція поповнилася листами від римських пап, президентів, шістьма інвалідними візками Гокінґа, сценарієм до 22-го епізоду 10-го сезону "Сімпсонів", оригіналом докторської дисертації про властивості розширюваних всесвітів і його улюбленим портретом пензля британського пейзажиста Фреда Камінга.

Весь вміст кабінету Гокінґа в Кембриджському університеті також перейде Музею науки і покриє податок в розмірі 1,4 млн фунтів стерлінгів. Архів документів астрофізика направлять в бібліотеку Кембриджського університету в обмін на сплату податку в розмірі £2,8 млн.

Нагадаємо, видатний англійський фізик-теоретик, космолог і популяризатор науки Стівен Гокінґа став одним із найшанованіших і найвідоміших учених свого часу, незважаючи на важке нейродегенеративне захворювання. Він помер 14 березня в своєму домі в Кембриджі у віці 76 років.

Гокінґа здобув міжнародну популярність після публікації у 1988 році "Короткої історії часу". Втім вчений або його образ з'являлись також у кіно та мультфільмах: "Зоряний шлях: Наступне покоління", "Теорія великого вибуху", "Сімпсонах" тощо.

У його архіві на 10 тис. сторінок розміщені фотографії, папери та листування, включаючи листи експрезидента США Білла Клінтона та його дружини Гілларі.

Архів Гокінґа приєднується до архівів Ісаака Ньютона і Чарльза Дарвіна в бібліотеці точно так само, як його прах був похований у Вестмінстерському абатстві Лондона між цими двома іншими гігантами британської наукової думки.