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Євросоюз відмовився визнавати перемогу Асада на президентських виборах у Сирії

ЄС продовжив і розширив санкції проти режиму Асада.

Євросоюз відмовився визнавати перемогу Асада на президентських виборах у Сирії
Башар Асад
Фото: dni.com.ua

Євросоюз не визнаватиме результати президентських виборів в Сирії, перемогу на яких, згідно з офіційними даними, знову здобув Башар Асад.

Ці вибори "не є ні вільними, ні чесними", заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель в четвер, 27 травня, після наради з 27 главами МЗС країн ЄС в Лісабоні, передає DW.

За словами Борреля, ці вибори не принесуть нічого в врегулювання конфлікту в Сирії і не приведуть до нормалізації відносин між світовою спільнотою і сирійським режимом.

Про перемогу Асада оголосили в ніч на 28 травня. За офіційними даними, він набрав 95,1% голосів виборців. Самі вибори відбулися 26 травня.

Вибори відбулися на підконтрольних Асаду близько двох третинах території Сирії, у якій вже більше десяти років точиться громадянська війна.

55-річний Башар Асад керує Сирією з 2000 року. До нього країною управляв його батько Хафез Асад, який був президентом Сирії з 1971 року.

Тим часом Євросоюз в черговий раз продовжив санкції проти режиму Асада, оголосила Рада ЄС. Санкції, що передбачають ембарго на торгівлю нафтою, обмеження інвестиційної активності і замороження рахунків сирійських функціонерів, продовжені до 1 червня 2022 року. Крім того, був доповнений список сирійців, щодо яких діють санкції. Наразі до нього належать 283 фізичних особи та 70 організацій і фірм.

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