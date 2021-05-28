Правозахисники звинуватили Іран у переслідуванні родичів жертв катастрофи літака МАУ

Міжнародна правозахисна організація Human Right Watch звинуватила уряд Ірану у кампанії переслідування і знущань стосовно родичів загиблих у катастрофі літака "Міжнародних авіаліній України", збитого іранськими військовими у січні 2020 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Human Right Watch.

З жовтня 2020 року по січень 2021 року правозахисники поспілкувалися з 31 членом родини жертв та людьми, які прямо знали про поводження влади з сім'ями жертв. Вони повідомили, що органи безпеки Ірану самовільно затримували, викликали, допитували, катували та жорстоко поводилися з членами сімей жертв.

Органи влади також не змогли повернути майно жертв їхнім родичам і втручалися в поховання та меморіальні збори в очевидній спробі обмежити зусилля щодо підзвітності.

"Іранська революційна гвардія вбила 176 людей без жодної підзвітності, і зараз жорстокі органи безпеки Ірану переслідують членів сімей жертв, щоб придушити будь-яку надію на справедливість", - сказав Майкл Пейдж, заступник директора з питань Близького Сходу в Human Rights Watch.

"Замість того, щоб намагатися повернути довіру людей шляхом прозорого розслідування та відшкодування провини перед сім'ями, влада знову замовчує зусилля щодо притягнення до відповідальності", - додав він.

Щонайменше 16 людей заявили, що органи безпеки погрожували через участь в інтерв'ю з іноземними ЗМІ. У деяких випадках силовики допитували або затримували членів родин загиблих на кілька годин.

Принаймні в одному випадку влада катувала особу, яка перебувала під вартою. В іншому випадку співробітники в цивільному попросили зустрітися з членом сім'ї жертви, який висловився проти дій влади у процесі розслідування в громадському місці, і погрожували цій особі переслідуванням. Щонайменше у трьох випадках влада погрожувала членам сімей жертв "наслідками", якщо вони не видалять публікації в соціальних мережах, які критикують урядове розслідування катастрофи.

Нагадаємо, літак Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня 2020. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу (у тому числі 55 громадян Канади та 30 постійних мешканців країни).

Голова МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф визнав, що іранські військові від початку знали, що це вони збили літак МАУ, але вимагали приховувати цей факт.

Після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали провину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше Іран повністю визнав свою провину за збиття літака.

У березні 2021 року іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо збиття літака. Зазначається, що причиною фатального рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як "ворожий об'єкт".

У МЗС на це відповіли, що остаточний технічний звіт Ірану щодо причин аварії - це спроба приховати істинні причини його збиття. Згодом міністерство додало, що Україна вимагатиме розгляду на Раді ICAO оприлюдненого Іраном звіту про авіакатастрофу літака МАУ і відновлення та продовження іранською стороною технічного розслідування цієї трагедії.

У квітні в Ірані заявили, що десятьом посадовим особам висунули звинувачення у зв'язку зі збиттям літака. Жодного імені чи посади не назвали. У МЗС на це відповіли, що Україна не прийме на віру не підтверджену реальними доказами версію збиття літака МАУ.

У травні Верховний суд канадської провінції Онтаріо визнав збиття літака МАУ в Ірані терористичним актом.