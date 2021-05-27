В Ірані через посуху заборонили майнінг криптовалют

Влада Ірану до 22 вересня заборонила майнінг криптовалют, оскільки він призвів до відключень електроенергії в низці міст на території країни.

Про це в ефірі іранського телебачення повідомив президент Ірану Хасан Роухані, пише Bloomberg.

За словами глави держави, основною причиною відключень електроенергії була посуха, яка вплинула на генерацію електроенергії гідроелектростанціями. Водночас близько 85% майнерів працюють на території Ірану без відповідної ліцензії.

Роухані також сказав, що майнінг криптовалют забирає з енергосистеми 2 ГВт електроенергії щодня.

За приблизними оцінками, 4,5% усього видобутку біткоїнів відбувається в Ірані. За даними аналітичної компанії Elliptic, це дозволяє країні обійти санкції і генерувати криптоактиви вартістю в сотні мільйонів доларів, які можна використовувати для закупівлі імпортних товарів.

Як повідомляли, ціна біткойна впала більше ніж на 10% - нижче за 40 тисяч доларів - після того як китайські регулятори заборонили фінансовим організаціям надавати послуги з криптовалютами.