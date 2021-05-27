Укравтодор презентував систему контролю за виконанням робіт на дорогах "Великого будівництва"

Укравтодор офіційно представив єдину систему керування станом автомобільних доріг E-ROAD. Система містить інтерактивну мапу дорожніх робіт з інформацією про контракти підрядників та актуальний хід будівництва, повідомив Укравтодор у Facebook.

Завдяки E-ROAD стає можливим у реальному часі стежити за виконанням масштабних робіт на дорогах, які відбуваються у рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», забезпечувати прозорість у взаємодії між Службами автомобільних доріг в областях (САД) та підрядними організаціями, а також між САД і Укравтодором.

«Завдяки використанню оперативних та об’єктивних даних у E-ROAD контроль за використанням коштів, дотримання термінів робіт стає ще більш жорстким. Інформація у системі оновлюється щодня, завдяки чому оперативність прийняття рішень замовниками робіт зростає», - розповіли в Укравтодорі.

Система супроводжує усі етапи відновлення та утримання як автошляхів, так і штучних споруд: від планування та розробки проєкту до ремонту чи будівництва.

Таким чином, на зміну складним бюрократичним процедурам прийшла високотехнологічна система, яка самостійно зможе встановлювати пріоритетність проєктів, оцінювати пропозиції САД, відстежувати ключові показники проведених робіт, а також обробляти інформацію з встановлених майданчиків Системи зважування-у-русі (WIM).

«E-ROAD обробляє надану Системою WIM інформацію щодо потоку транспортних засобів та здійснених порушень у розрізі годин або днів, суми потенційних штрафів, забезпечує можливість пошуку порушника за номерним знаком», - йдеться в публікації Укравтодору.

На даному етапі система використовуватиметься для внутрішнього користування Укравтодору, проте фахівці Агентства працюють над додатковим функціоналом для громадян, завдяки якому ті зможуть брати участь у процесах контролю за ремонтом доріг.