Кабмін призначив тимчасового керівника "Укравтодору" замість Кубракова

Посаду отримав його перший заступник Кузькін.

Кузькін (справа) з Кубраковим у 2019 році

Кабінет міністрів призначив тимчасового керівника "Укравтодору" замість Олександра Кубракова, який пішов на підвищення і став міністром інфраструктури.

Про це повідомляється в розпорядженні №488 від 21 травня.

Обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг буде тимчасово виконувати перший заступник Кубракова Євген Кузькін.

19 травня йому виповнилось 65 років, це граничний вік для перебування на державній службі, але уряд окремим розпорядженням залишив Кузькіна на ній ще на рік.

Євген Кузькін більше 30 років працює в державних органах, вершиною його чиновницької кар'єри досі була посада заступника міністра фінансів Федора Ярошенка у 2010-2011 роках.

З 19 червня 2020 року Кузькін був першим заступником голови "Укравтодора".