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Зеленський: порядок в "Укрзалізниці" можна навести тільки посадками

Президент заявив, що залізницю розікрали до банкрутства.

Зеленський: порядок в "Укрзалізниці" можна навести тільки посадками
Фото: Александр Рудоманов

Президент Володимир Зеленський назвав "Укрзалізницю" банкрутом і виступив за залучення приватних інвесторів в сферу залізничних перевезень.

Про це він сказав на пресконференції в четвер, 20 травня.

"На всіх рівнях крали гроші в "Укрзалізниці", тому що не може бути підприємство не прибутковим, а майже банкрутом... Ви знаєте, що УЗ має кредитну заборгованість сотні мільйонів доларів? Вони брали кредити - до мене - 100-200-300 млн доларів під 10-12%. На цьому заробляла прокладка і "Укрзалізниця". Це одна з причин банкрутства, тому що накопичено кредитів з дуже високою кредитною ставкою", - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що керівництво "Укрзалізниці" потрібно змінювати, і це відбуватиметься до тих пір, поки не знайдеться людина, яка зможе змінити всі ланки менеджменту - до найнижчої включно.

"На мою думку, незважаючи на те, що Укрзалізниця - це стратегічне підприємство, але треба думати, як мати там партнерство з приватними інвесторами. Без них буде дуже складно, тому що це підприємство банкрут вже багато років, і тільки силою, тільки посадками можна навести там порядок", - сказав він.

Нагадаємо, що в березні 2021 року Кабінет міністрів звільнив голову правління "Укрзалізниці" Володимира Жмака, який пропрацював на посаді менше семи місяців.

Зараз компанію в статусі в.о. очолює член правління Іван Юрик, але з 28 квітня наглядова рада почала новий конкурс на цю посаду.

В квітні рейтингова служба S&P Global Ratings погіршила кредитний рейтинг "Укрзалізниці" з 'B-' до 'CCC' та помістила його у список CreditWatch з негативним прогнозом. Це означає, що найближчим часом рейтинг можуть понизити ще раз.

Це пов'язано з високим ризиком неплатежу за кредитом Сбербанку в розмірі 116 млн доларів, термін погашення якого припадає на 30 травня.

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