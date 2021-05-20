Фото: facebook.com/oleguruskyi

На державному підприємстві "Антонов" зібрали фюзеляж першого екземпляра нового транспортного літака Ан-178-100P за контрактом зі Збройними силами України.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

20 травня на підприємстві відбулася офіційна церемонія викочування фюзеляжу.

Фото: facebook.com/oleguruskyi

Фото: facebook.com/oleguruskyi

"Звісно, попереду ще багато роботи – інтеграція імпортозаміщених комплектуючих, етап випробовувань тощо, але черговий важливий крок у процесі відновлення авіаційної галузі країни зроблений", - написав Уруський в фейсбуці.

Нагадаємо, що Ан-178 поки що існує в єдиному льотному примірнику. Він виконав перший політ 7 травня 2015 року.

Другий Ан-178 будується за контрактом з Міністерством внутрішніх справ Республіки Перу.

У жовтні 2019 року МВС України заявило про плани придбати 13 літаків Ан-178 (дев'ять для ДСНС і чотири для Нацгвардії), але контракту підписано не було.

Натомість у кінці 2020 року три Ан-178 замовило Міністерство оборони.