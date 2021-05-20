​Засновник TikTok іде з посади гендиректора компанії

Чжан Імін, засновник китайської Bytedance, яка створила TikTok, повідомив про свою відставку з посади генерального директора компанії.

У листі до підлеглих Чжан повідомив, що до кінця року відійде від оперативного управління компанією та передасть посаду своєму колезі, іншому співзасновнику Bytedance Лян Рубо.

"Мені насправді бракує деяких навичок, які необхідні ідеальному менеджеру. Мені більш цікаво не керувати людьми, а аналізувати організаційні та ринкові принципи та використовувати ці теорії для подальшого скорочення управлінської роботи", - йдеться у листі Чжана у повідомленні на веб-сайті компанії.

Bytedance - одна з найбільших технологічних компаній Китаю, яка при нинішньому CEO перетворилася з невідомого стартапа в техногіганта з капіталізацією в сотні мільярдів доларів.

Головні активи Bytedance - соціальна мережа Douyin, яка під назвою TikTok стала першим китайським додатком, що зміг завоювати західний ринок, а також платформа новин та інформаційного контенту Toutiao.