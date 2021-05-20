НАБУ повідомило нові підозри у справі про махінації із закупівлею дизпалива для "Укрзалізниці"

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру трьом особам у завданні 103 млн гривень збитків "Укрзалізниці" під час закупівлі дизельного палива у 2017 році.

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

Підозру отримали тодішній керівник Центру забезпечення виробництва ПАТ "Укрзалізниця" (ч.2 ст.364 КК України); начальник управління обліку нафтопродуктів та складського господарства ЦЗВ (ч.2 ст.364 КК України); та особа, яка керувала діяльністю постачальника палива і вважається організатором корупційних схем (ч.3 та ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 КК України).

За даними слідства, на початку січня 2017 року Центр забезпечення виробництва (філія "УЗ") уклала із підконтрольним учасникам схеми підприємством низку договорів на закупівлю 55 тис. тонн дизельного палива за ціною від 18 499 грн до 18 999 за тонну. Після цього керівник філії відмовився від замовлення дизельного палива за цими договорами, а замість того замовив дизельне паливо в тієї ж компанії, але за вищою ціною — від 21 300 грн до 22 230 грн за тонну.

У кінці того самого місяця було укладено додаткові угоди, якими ціну дизпалива було збільшено ще на 10%. Незаконні дії підозрювані приховували за допомогою маніпуляцій з довідками про коливання цін на ринку палива.

Одразу після декількох підвищень цін керівництво філії видало рознарядки на поставку всього обсягу палива.

Як наслідок, у січні-лютому 2017 року "Укрзалізниця" переплатила понад 102,7 млн грн, придбавши дизельне паливо за ціною вже від 22 421,1 до 22 971 грн за тонну.

Це вже четвертий епізод викритої детективами Національного бюро корупційної схеми, що діяла у 2015-2017 роках на "Укрзалізниці" за участю однієї і тієї самої комерційної компанії з продажу нафтопродуктів.