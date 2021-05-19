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Пресконференція Зеленського відбудеться на ДП "Антонов"

Захід також транслюватиметься онлайн у соцмережах на офіційних сторінках Офісу президента.

Пресконференція Зеленського відбудеться на ДП "Антонов"
Фото: EPA/UPG

Пресконференція Володимира Зеленського за підсумками двох років його президентства відбудеться в четвер, 20 травня, на ДП "Антонов".

Про це повідомляє Офіс президента.

"У четвер, 20 травня, о 12:00 відбудеться пресконференція президента України Володимира Зеленського. Захід відбудеться в Києві на ДП "Антонов" за адресою: вул. Академіка Туполєва, 1", - йдеться в анонсі.

Крім того, пресконференція транслюватиметься онлайн у соцмережах на офіційних сторінках Офісу президента.

Нагадаємо, Зеленський вступив на посаду президента 20 травня 2019 року. Того року він дав пресконференцію, що стала рекордною за тривалістю – 10 жовтня глава держави спілкувався з журналістами протягом 14 годин поспіль.

Пресконференція президента за підсумками року каденції минулого року також була 20 травня. Зустріч із журналістами організували просто неба - на галявині Маріїнського палацу. Через карантинні обмеження на захід пустили обмежену кількість журналістів. Президент спілкувався з журналістами впродовж трьох годин. Йому довелося відповідати на питання про кадровий резерв "95 кварталу", порівнювати себе з Петром Порошенком і зізнатися в розчаруваннях. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Рік Зеленського: "Однієї каденції не вистачить"".

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