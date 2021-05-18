Порошенко: відставка Степанова не вирішує проблем охорони здоров’я

Відставка міністра охорони здоров’я Степанова не вирішує проблем захисту українців від коронавірусу. Про це з трибуни Верховної Ради заявив лідер партії «Європейська Солідарність», експрезидент Петро Порошенко. Він наголосив, що кадровий хаос у владі призвів до того, що українці не отримали вчасної допомоги з перших днів пандемії.

«Чи заслуговує Максим Степанов на відставку? Очевидно. В цьому ні в кого немає сумнівів і це для нього найголовніший спосіб покарання. Однак хочу нагадати, що Степанов – це четвертий за рівно два роки перебування на посаді Зеленського міністр охорони здоров’я. Які ще потрібні докази кадрового хаосу, який панує ці два роки в країні? І хіба це не є свідченням, що проблема з охороною здоров’я не у Степанові? Бо країна залишилася ще у 2020 році без масок, без засобів захисту, без нічого», – констатував Петро Порошенко.

Він нагадав, що Благодійний фонд Порошенка купляв костюми на 40% дешевше, ніж МОЗ, а кисневі концентратори – на 27-40% дешевше. «Те саме відбувалося з рентгенівським обладнанням. Незалежно від політичних симпатій і антипатій ми маємо визнати – це має назву корупція. І за цю корупцію треба відповідати», – переконаний лідер «Євросолідарності».

«Коли намагаються зараз звинуватити Степанова в тому, що він неправильно чи недостатньо ефективно купував вакцини – ми маємо констатувати, що зараз є вакцинний націоналізм, і відповідальність за закупівлю лише на главах держав. І те, що ми на останньому місці, Володимире Олександровичу Зеленський, це ваша відповідальність. Те, що сьогодні як мінімум 48 469 українців віддали своє життя. На 34% більше померли в березні 2021-го, ніж в березні 2020 року», – наголосив експрезидент.

«Ми маємо об’єднатися для того, щоб вирішити питання вакцин, кисню, ліжок, власного виробництва вакцин і рятування українців. Це наша з вами мета. Давайте об’єднаємося», – резюмував Порошенко.