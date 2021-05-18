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​Разумков підписав розпорядження про позачергове засідання Ради 20 травня

У четвер парламент розгляне вісім законодавчих ініціатив.

​Разумков підписав розпорядження про позачергове засідання Ради 20 травня
Фото: facebook/Слуга Народу

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового засідання у четвер 20 травня о 16:00.

Про це повідомила прессекретарка Разумкова Ольга Туній.

Загалом у четвер парламент розгляне вісім  законодавчих ініціатив.

Серед них - законопроекти, що стосуються повноважень приватних виконавців (№4330, №4331, №4532), проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи (№ 4578), а також законопроект щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи (№ 4367).

Фото: facebook.com/olga.tuniy

Нагадаємо, раніше голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко анонсував на четвер позачергове засідання Ради з законопроєктами для МВФ.

Позачергові засідання парламенту проводяться у зв'язку з тим, що на чергових засіданнях депутати розглядатимуть поправки до "земельного" законопроєкту №2195.

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