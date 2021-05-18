Верховна Рада звільнила міністра інфраструктури Криклія

Парламент проголосував за звільнення міністра інфраструктури Владислава Криклія, який очолював міністерство з серпня 2019 року.

За проголосували 284 народні депутати.

Звільнення Криклія підтримали не тільки 216 "Слуг народу", а й 26 нардепів "Європейської солідарності", 15 - з групи "За майбутнє", 18 - з "Довіри" і 9 позафракційних. "Батьківщина" пішла з залу голосування ще до розгляду цього питання.

Криклій став першим міністром, звільнення якого розглянули на позачерговому засіданні 18 травня. Міністр сам подав заяву про відставку, профільний комітет рекомендував парламенту звільнити його.

Сам Криклій під час виступу сказав, що за два роки парламент не спромігся розглянути деякі профільні законопроєкти.

"Коли я став міністром, рівень виконання угоди по Європейській асоціації складав 18%, зараз це 42%. Було укладено за рік шість угод з банком Реконструкції і розвитку і Європейським інвестиційним банком, продовжує тривати модернізація та будівництво аеропортів, розпочалось проєктування аеропорту в Закарпатті", - зазначив міністр під час "прощального" виступу.

Криклій був одним з міністрів уряду Олексія Гончарука, якого перепризначили після відставки Кабміну в березні 2020 року.

14 травня джерела LB.ua повідомили, що міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій написали заяви на звільнення. Співрозмовники редакції також зазначили, що замість Криклія готуються призначити голову "Укравтодору" Олександра Кубракова. Джерела в ОП уточнили, що питання відставки розглядатимуть депутати у вівторок, а призначення - у четвер.

До призначення міністром Криклій очолював Головний сервісний центр МВС. На виборах до парламенту 2019 року був обраний під номером 12 у списку "Слуги народу".