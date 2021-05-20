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Google сплатив АМКУ 1 мільйон гривень штрафу

"Дочку" Google в Україні оштрафували за ненадання інформації.

Google сплатив АМКУ 1 мільйон гривень штрафу
Фото: www.rbc.ua

ТОВ "Гугл" сплатило 1 мільйон гривень штрафу за неподання у встановлений строк інформації на вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України.

Ця інформація була необхідна Комітету для розслідування за заявою фізичної особи-підприємця щодо блокування його облікового запису у додатку «Google Мій бізнес», інформує пресслужба АМКУ.

"Розмір штрафу обумовлювався ще й обтяжуючими обставинами - «Гугл» не надавав Комітету затребувану інформацію більше року. Це унеможливило повний і всебічний розгляд Комітетом заяви про порушення законодавства про захист економічної конкуренції", - зазначається у повідомленні.

Штраф підлягав сплаті у двомісячний строк з дня одержання товариством рішення.

Раніше в АМКУ повідомляли, що вже в рамках розгляду справи, порушеної проти товариства за ненадання інформації на вимогу Комітету, відповідачем було надано затребувану інформацію, що також враховано при визначенні розміру штрафу.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ "Гугл" зареєстроване в Києві. Засновниками є Гугл Інтернешнл ЛЛС та Гугл ЛЛС. Кінцеві бенефіціарні власники цих компаній - Ларрі Пейдж та Сергій Брін.

Нагадаємо, в лютому Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №4184, який зобов’яже інтернет-гігантів, що працюють в Україні, сплачувати податки до українського держбюджету.

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